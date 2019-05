Sylvie Meis bijt van zich af na kritiek op ‘botoxgezicht’

HBO biedt excuses aan voor Starbucks­be­ker in Game of Thrones

9:42 De internationale streamingdienst HBO is diep door het stof gegaan vanwege een kartonnen beker van koffieketen Starbucks die, inclusief plastic deksel, te zien was in de vierde aflevering van het achtste seizoen van de hitserie Game of Thrones. ,,Het spijt ons zeer”, aldus mede-producent Bernie Caulfield. ,,Het was een foutje en zeker geen opzet zoals velen denken.”