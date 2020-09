Sylvie Meis en haar Niclas stralen op eerste vrijgegeven trouwfoto

Sylvies bruidsjapon van naar verluidt 28.000 euro werd handgemaakt door de haute couture-ontwerpster Lahav die ook Hollywoodroyalty kleedt. De 1 meter 58 lange blondine koos voor een strapless exemplaar met een kanten lijfje en een kanten strook die in de jurk werd genaaid. Met een lange sluier en opgestoken haar werd haar look klassiek gehouden. Niclas onderstreepte dit door een klassiek donker trouwpak met strik te dragen.

Omdat de bruiloftslocatie al langere tijd bekend was, stroomde de paparazzi in Florence toe. In de loop van de dag moest de politie eraan te pas komen om de fotografen die in de bosjes lagen in bedwang te houden. Agenten kwamen poolshoogte nemen, maar grepen niet in.