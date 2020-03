Sylvie Meis pakt de draad weer op en Boef vraagt Rutte om geld voor zorgpersoneel

liefdesbal in de koeienstal Vrouwen verbaasd tijdens het pastadiner: boer Jan slikt wel eens ‘een pilletje’

21:45 Hoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt Vrouw? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.