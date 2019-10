Sylvie Meis verloofd met nieuwe vlam Niclas Castello

De socialite was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving. In september vertelde Meis nog in een Duitse talkshow over haar roerige liefdesleven. Meis vertelde toen redelijk openhartig dat ze gek is op spanning en dat trouw zijn aan een partner ‘een keuze’ is.