Sylvie Meis vliegt businessclass vanwege privacy

Sylvie Meis boekt liever geen vliegtickets meer in economyclass. ,,Ik besef dat reizen met business- of firstclass een enorme luxe is. Ik stel mezelf daar ook zeker vragen over, maar er zit een prijskaartje aan anonimiteit”, schrijft de presentatrice en influencer in haar column in Grazia .

Die privacy heeft Sylvie ervoor over. ,,Als ik samen met honderden Duitsers bij Lufthansa in het vliegtuig stap, word ik continu in de gaten gehouden en bekeken. Degene die naast me zit in businessclass, ziet me alsnog met een slaapmasker en een knot op mijn hoofd, maar het is net wat discreter.”

Daarom tast ze ook graag diep in de buidel voor een luxe hotel op reis. In Los Angeles kiest ze bijvoorbeeld voor het Beverly Hills Hotel, waar de goedkoopste kamer minimaal 580 euro per nacht kost en de duurste suites zeker 5000 euro per nacht zijn. ,,Ik kan ongestoord bij het zwembad in het Beverly Hills Hotel liggen, terwijl ik op Santa Monica Pier constant selfies met Duitse en Nederlandse toeristen aan het maken ben.”

