Sylvie’s jurkje is wel héél kort en Nochtli is apetrots op striae

ophef baudet Jinek baalt van ‘wildste uitzending ooit’: ‘Veel schade voor dit programma’

10:04 De opzienbarende bijdrage van cabaretier Martijn Koning over politicus Thierry Baudet donderdagavond in de talkshow Jinek, heeft veel schade berokkend aan het programma. Dat zei presentatrice Eva Jinek gisteravond. ,,Het was een fair en hard gesprek aan tafel, tot de laatste vijf minuten. Toen veranderden de spelregels en was het niet meer eerlijk”, erkende Jinek.