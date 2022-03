Sylvie vermijdt oogcontact in bikini en Leco doet taboedoorbrekende bekentenis

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Na jaren van speculaties over zijn babybilletjesachtig zachte neus onthult Dennis Weening het geheim.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dennis Weening (@dennisweeningofficial)

Leco van Zadelhoff wordt bedolven onder steunreacties na een dappere, taboedoorbrekende bekentenis. Hij is 53, maar kan niet eten zonder slabbetje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Leco van Zadelhoff (@lecolook)

Sylvie Meis heeft voor dit kiekje een gratis spaweekend gekregen, maar verder geen geld. Dan kunnen ze een blik in de camera natuurlijk wel vergeten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sylvie Meis (@sylviemeis)

Dierenvriend Karsu Dönmez zou haar schoenen nooit van echte dieren laten maken, maar een knuffelbeest mag er best voor sneuvelen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KARSU (@karsudonmez)

Een beetje vader regelt niet alleen op tijd de schoolinschrijving, maar ook de websiteregistratie van zijn kind. Di-rect-zanger Marcel Veenendaal wilde Boevenkop.nl niet mislopen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MarcelVeenendaal (@veenendaalmarcel)

Voor een wereldkampioen als schaatser Jutta Leerdam is alleen een gouden plak natuurlijk wat karig. Gelukkig had de organisatie nog een achtergebleven kerstkrans liggen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

De gesponsorde elektrische tandenborstel van Kaj van der Voort doet in twee minuten hetzelfde als een gewoon exemplaar in twee maanden, stelt hij. Over de overmatige schuimproductie hoor je hem dan weer niet.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kaj van der Voort (@kajvandervoort)

Mensen vragen zich vaak af waarom BN’ers hun kind onherkenbaar maken met emoji’s over hun gezicht. Dat is omdat de gewone blurfunctie al snel een verdachte uitstraling geeft. Gelukkig is André Hazes jr. uiteraard onschuldig.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

Puck Moonen is nog steeds verbaasd als ze in de horeca wordt herkend als een bekende wielrenner. De helm zóú daarbij een rol kunnen spelen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Puck Moonen (@puckmoonen)

De Jeugd van Tegenwoordig had iedereen in de hoogtijdagen zo in de greep met hun muziek, dat de seksistische albumcovers minder opvielen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Willie Wartaal (@omgwiwaaaaaa)

Maik de Boer deelt de komende tijd minder op Instagram, omdat het niet goed voelt zijn rijkdom te tonen terwijl bekenden van hem worden getroffen door de oorlog in Oekraïne.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MAIKDEBOER (Michael de Boer) (@maikdeboer)

Frans Duijts, hier in een T-shirt vol geldbiljetten, heeft die memo nog niet gehad.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Frans Duijts (@fransduijts.official)

Weinig mensen weten dat Lange Frans naast complotpodcastmaker ook verdienstelijk rapper is. Vanavond laat hij dat weer eens horen op tv.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Evelyn Struik (@evelynstruik)

Het lichaam van Dhena Florance, de vriendin van Renze Klamer, voelt vandaag zwaar, moe en zwak. Gelukkig zitten in haar hoofd een prinses, een zonsopgang, een vlinder, een flamingo, bloemen, een regenboog, champagne, een ballon en een golf.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dhena AF (@arendinaflorance)

Je lippen vriezen aan elkaar, maar als Piet Paulusma zegt dat het terrasweer is, gaat Manuel Venderbos zitten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Manuel Venderbos (@manuelvenderbos)

Je hoeft geen influencer te zijn om toch het meest fotogenieke leven van alle instagrammers te hebben. Kijk maar naar Splinter Chabot.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Splinter (@splinterchabot)

Je hoeft geen rapper te zijn om toch de meest gangsterachtige uitstraling van alle instagrammers te hebben. Kijk maar naar Patricia Paay (met wie het weer beter gaat na een zware tijd) en Robbert.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Patricia Paay (@patricia_paay)

