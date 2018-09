Symfonische ode aan Prince in Amsterdam

Glennis Grace dik tevreden over laatste repetitie America's Got Talent

10:52 Glennis Grace (40) heeft in het Dolby Theatre in Hollywood met succes de laatste repetities voor de halve finale van America's Got Talent doorlopen. Volgens de zangeres heeft ze zeker twintig keer voor de draaiende camera's haar ballade gezongen. Ook is ze dik tevreden over de allerlaatste soundchecks.