Syrische Hanin (17) betovert ‘coronacoaches’ The Voice met engelachtige stem

De pas 17-jarige Hanin Al Kadamani heeft in de eerste aflevering van het elfde, coronaproof seizoen van de kijkcijferhit The voice of Holland flinke indruk gemaakt. De Syrische brunette bracht Let it be van The Beatles volgens de jury - met nieuwkomer Jan Smit - zo puur, dat de tranen rijkelijk vloeiden.

Hanin studeerde naar eigen zeggen ‘keihard’ om de Nederlandse taal in slechts 2,5 jaar onder de knie te krijgen. ,,Ik voel me hier zo welkom’’, liet ze dankbaar los aan presentator Martijn Krabbé. ,,Iedereen is superaardig. We zijn gevlucht voor slechte mensen. Gelukkig zijn we hier. We woonden in een asielzoekerscentrum en verblijven nu, in afwachting van een verblijfsvergunning, in een tijdelijk huis.’’

De tiener koos bewust voor een nummer van The Beatles. ,,Ik voel het liedje en ik hoop dat goed over te brengen’’, aldus een bescheiden Hanin. Toen ze begon te zingen, ontstond meteen kippenvel bij Krabbé. Anouk, die vanwege haar astma niet in levende lijve maar via een scherm jureerde, drukte al snel op de rode knop om haar stoel te draaien.



Waylon, Ali B en Jan volgden. ,,Hanin betekent ‘lief’. Beter kon die naam toch niet gekozen zijn’’, concludeerde Ali nadat de kandidate haar laatste noot gezongen had. ,,Ik had de tranen in mijn ogen staan’', concludeerde Waylon. ,,Het kwam gewoon aan.’’

Volledig scherm Hanin hoort het jurycommentaar aan. © RTL

Nadat Hanin op verzoek van Ali een stukje Arabisch had gezongen, schoot de zanger vol. Waylon: ,,Het is ongelooflijk. Je hebt zoiets moois, zoiets ontwapenends over je. Je bent zo puur, nog een meisje. Je hoort dat wat je meedraagt in je stem terug.’’



Anouk vond dat Hanin haar lichte stem iets beter kan controleren, maar wilde graag met haar werken. Daar deed nieuwkomer Jan, die naar eigen zeggen op zoek is naar authenticiteit, een schepje bovenop. ,,Toen je begon, begon er een engel te zingen. Het gaat je heel makkelijk af. Ik wil je in het Nederlands laten zingen, omdat jij een voorbeeld bent van hoe snel je je kunt aanpassen aan de Nederlandse cultuur.’'

Volledig scherm Waylon schiet vol. © RTL

Anouk mag de komende weken met Hanin aan de slag. ,,Jan heeft gelijk. Je bent een engel. Je hebt Syrische vluchtelingen hiermee een gezicht gegeven, een stem. Ik hoop dat het jullie lukt om hier voor altijd te blijven’’, gaf Krabbé de jonge zangeres nog mee.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: