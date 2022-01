T-Mobile zet samenwerking met The Voice per direct stop

We zijn weer thuis-actrice Truus Dekker (99) overleden

Actrice Truus Dekker is 8 januari op 99-jarige leeftijd overleden. Dat heeft producent Ellen Jens, die met haar bevriend was, vandaag aan het ANP laten weten. Dekker werd vooral bekend dankzij de rollen die zij speelde in de televisieseries van Wim T. Schippers. Zij is in haar slaap gestorven.

14 januari