Talkshow Khalid & Sophie gaat sowieso door tot mei 2024

In het huidige tv-seizoen was het duo, dat dagelijks wisselt van presentatie, in 197 afleveringen te zien van eind augustus 2022 tot eind april 2023. Hilbrand en Kasem maakten van half november tot en met december 2022 plaats voor het WK voetbal in Qatar. Eind augustus 2021 startten zij met hun talkshow.



Dat Khalid & Sophie nu van september 2023 tot en met mei 2024 doorgaat, houdt automatisch in dat het praatprogramma Nadia voorlopig geen vervolg krijgt in de vooravond. Het programma, waarin de presentatrice uiteenlopende maatschappelijke thema’s besprak met gasten op het podium en het publiek in de zaal, werd van begin mei tot half juni uitgezonden, maar scoorde matige kijkcijfers. Of Nadia sowieso een doorstart krijgt, eventueel tijdens een winterbreak, na mei 2024 of op een ander tijdstip, is nog onduidelijk.