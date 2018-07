Talkshow 'Laat op één' met Nadia Moussaid start met 679.000 kijkers

OM: serieuze zaak Mick Harren verdacht van bedreiging en overtreden wapen- en munitiewet

11:42 De Nederlandse levensliedzanger Mick Harren (51) - vooral bekend van de Neil Diamond-cover Sweet Caroline - hoort vanmiddag van de rechter-commissaris of zijn voorarrest wordt verlengd. De smartlappenvertolker zit sinds vrijdagavond, na een incident in een Purmerendse kroeg, in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Holland wordt hij verdacht van bedreiging en overtreding van de wet wapens en munitie.