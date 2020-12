Talkshow Op1 volgend jaar ook weer op zondag te zien

Op1, de talkshow van NPO 1, is in 2021 ook weer op zondag te zien. Paul de Leeuw keert eveneens terug als presentator. Dat vertelde omroepdirecteur Frans Klein vandaag op NPO radio 1.

Frans Klein schoof aan in het radioprogramma De Perstribune. Als Paul de Leeuw ter sprake komt, heeft Klein niets dan goede woorden voor hem. ,,Paul is één van de grootste makers die de tv ooit heeft voortgebracht”, zegt de omroepbaas. ,,Hij is gewoon origineel en uniek in zijn soort.”

Lees ook Paul de Leeuw voelt na 'vertrek' bij RTL meer vrijheid

De presentator van het programma is het met hem eens, maar vraagt zich af of Paul wel op zijn plek zit bij Op1. Daarop antwoordt Klein positief: ,,We hebben toevallig net de eerste evaluatie gehad. We hebben vooral gezegd: blijven bouwen. We gaan door na de jaarwisseling met dit duo.”

Behalve dat Paul en Astrid volgend jaar blijven, geeft de tv-man nog een nieuwtje weg. In het komende jaar wordt er een nieuw duo geïntroduceerd voor op de zondag. Het is niet de eerste keer dat Op1 ook op zondag te zien is. Van 21 maart tot 6 juli presenteerden Jeroen Pauw en Fidan Ekiz de talkshow. Daarna verdween het programma op zondag van de buis.