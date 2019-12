Talkshowoorlog begint: Jinek tien minuten eerder op RTL 4

Dat Jinek tien minuten eerder begint met haar praatprogramma is een strategische zet. Daarmee is ze net iets eerder te zien dan de vijf duo's die haar vervangen op NPO 1. De strijd om de late avond is daarmee verder ontbrand. Nadat Humberto Tan de kijkcijfers zag dalen met RTL Late Night, heeft de commerciële zender nooit meer het late tijdslot in handen gehad. Met de komst van Jinek hoopt RTL daar verandering in te brengen.



De presentatrice start op vrijdag 3 januari met haar talkshow Jinek bij de zender. ,,De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn", vertelt ze. ,,De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4.”



Gisteren werd bekend dat Jaïr Ferwerda zijn rol op locatie behoudt in de talkshow. Daarnaast krijgt de politiek verslaggever ruimte om bij RTL een eigen programma te ontwikkelen. Hij verbindt zich voor meerdere jaren aan de zender.



Jinek is vanaf 3 januari elke werkdag te zien. Ze wordt na een paar maanden afgewisseld door Beau van Erven Dorens.