Talpa haalt Veronica Inside maandag van de buis, Derksen wil niet met Genee aan tafel

Louwerens, die in de uitzendingen van VI gekscherend ‘directeurtje’ wordt genoemd, heeft gisteravond uitgebreid gesproken met het VI-trio in Dordrecht, nadat de drie mannen daar een praatshow voor de businessclub van FC Twente hadden gehouden. ,,Ik heb gezegd: jongens, we hebben zo’n heftige week achter de rug, het is zo pittig geweest, dus we gaan maandag schrappen. Dan kan iedereen tot bedaren komen.”



De emoties liepen hoog op nu op deze manier een abrupt einde is gekomen aan het tweede seizoen van het programma, maar de intentie is er om volgend jaar verder te gaan. ,,Ze hebben het even flink aan de stok met elkaar, maar dat is ook hun charme. Dat is wie zij zijn, ze spelen geen toneel. Ze maken ruzie met elkaar. En daarom was het gesprek van gisteren ook goed, ik heb een goed gevoel over ná de zomer. Maar als je nu weer een uitzending zou maken maandag, zo dicht erop, dan wordt alles uitvergroot en dat lijkt me geen goed idee”, zegt Louwerens. Derksen liet gisteren al weten dat, als het aan hem ligt, er geen uitzending zou komen.