In de nieuwe AD Media Podcast bespreekt het vaste mediapanel deze vragen. Daarin komt ook De Winter zelf voorbij. Mediaverslaggever Dennis Jansen belde met de presentator van StukTV die vrijdagavond (‘Met een potje bier’) naar zijn ‘eigen uitvaart’ - inclusief rouwkaart met zwart-witfoto- zat te kijken. De Winter vertelt over zijn quote (over Stefano Keizers en Ortál Vriend) die het programma niet haalde en de veelbesproken scene. ,,RTL heeft netjes gevraagd of dat oké was. Ik vond het wel mooi. We leven in een tijd waarin niet veel meer kan en mag, maar complimenten aan de makers dat ze dit durfden.” Dan is er de discussie over het aanblijven van Johnny de Mol als talkshowhost bij HLF8. ‘Hij zou alleen mogen blijven zitten omdat hij het zoontje van de baas is!’ Angela de Jong was deze week te gast bij Vandaag Inside: ‘Talpa is niet blij met wat Johan Derksen over Johnny de Mol riep.’