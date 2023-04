Talpa verkoopt Radio Veronica, over toekomst personeel wordt nog gesproken

FM luisteren in de auto

Voor de radiostations is een plek op de FM heilig, mede omdat in veel auto's nog altijd via FM wordt geluisterd. In de toekomst wordt dat DAB+, dat een veel grotere bandbreedte heeft en daardoor veel meer plekken beschikbaar heeft dan FM. Het kabinet heeft bepaald dat één mediabedrijf maximaal drie FM-plekken mag bezitten. Talpa had er vier: naast Radio Veronica ook Radio 538, Radio 10 en Sky Radio. Van die vier stations wordt Veronica het minst goed beluisterd, Radio 10 het best.



Mediahuis heeft de intentie om het personeel dat bij Radio Veronica betrokken is over te nemen. ,,Er ligt nu een principe-akkoord en daar wordt nog over gesproken", laat een woordvoerder van het mediabedrijf weten. Sander Lantinga, die zowel een programma maakt bij Veronica als Radio 538 (samen met Coen Swijnenberg) blijft bij beide zenders actief, laat Talpa weten. ,,De verkoop van Radio Veronica aan Mediahuis heeft geen invloed op Sanders programma op Radio 538. Daarnaast heeft Sander een meerjarig contract bij Veronica en zal daar dus niet uit de programmering verdwijnen.”



Lantinga zelf reageert: ,,Het beste nieuws is dat het radiomerk Veronica blijft bestaan. Wat dat verder betekent is nu nog onduidelijk. Ik ga er vanuit dat daar snel duidelijkheid over is.”