Tanja Jess baalt van Witte Willem bij bikini-shoot en Geer tilt zich bijna een hernia

Tim den Besten over hysterisch juf-mo­ment bij Pauw: 'Ik was dronken'

13:30 Presentator en programmamaker Tim den Besten heeft gisteren in de uitzending van Ranking the Stars teruggeblikt op zijn enthousiaste ontmoeting met zijn oude schoolonderwijzer Juf Monica, vorig jaar in de talkshow van Jeroen Pauw. Volgens Den Besten was hij zo enthousiast om zijn favoriete juf te zien omdat hij lam was.