Tatort-acteur Günter Lamprecht (92) overleden

De Duitse acteur Günter Lamprecht is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat melden Duitse media. Hij overleed op 4 oktober in zijn woonplaats Bonn. Lamprecht werd in de jaren 80 en 90 vooral bekend dankzij zijn rol als commissaris Frank Markowitz die hij jarenlang vertolkte in de hitserie Tatort .

Lamprecht brak door in de jaren 70 toen regisseur Rainer Werner Fassbinder hem rollen aanbood in de speelfilm Die Ehe der Maria Braun en de serie Berlin Alexanderplatz. De veelbekeken serie werd in Nederland uitgezonden door de VPRO. Ook had de acteur een bijrol in oorlogsdrama Das Boot, die in 1983 voor zes Oscars werd genomineerd.

De acteur kwam in 1999 in de media toen een 16-jarige jongen een bloedbad aanrichtte in Bad Reichenhall. Lamprecht en zijn partner waren in de stad vanwege een optreden en raakten zwaargewond. Vier andere mensen overleden bij de schietpartij.

Lamprecht was ook actief als schrijver. Zo schreef hij het boek Und wehmütig bin ich immer noch, over zijn jaren als tiener in nazi-Duitsland. In 2007 publiceerde hij een autobiografie over de rest van zijn leven: Ein höllisches Ding, das Leben. De acteur gebruikte zijn bekendheid vaak om aandacht te vragen voor het milieu en de positie van jonge kunstenaars.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: