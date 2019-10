Taylor Swift baalt van seksisme in de muziekindustrie

De Amerikaanse zegt dat ze in de media ook werd neergezet als een soort mannenverslindster. ,,Toen ik 23 was, werd ik als minderwaardig behandeld. Dan werden er een soort van diashows over mijn datingleven gemaakt en werden er foto's van mensen toegevoegd naast wie ik een keertje zat op een feestje. Ze vonden dat het schrijven van liedjes een soort trucje was in plaats van een talent en een vakmanschap."



Het talent dat vrouwen hebben, wordt volgens Taylor niet altijd serieus genomen. De zangeres ziet dan ook vaak verhalen over haar collega's waarin termen als ‘weer een relatiebreuk’ worden gebruikt. ,,Ik wil niet dat dat blijft gebeuren en ik denk dat mensen niet begrijpen hoe makkelijk wordt gezegd dat een vrouw in onze branche iets verkeerd doet door enkel liefde, geld en succes te willen", legt ze uit. ,,Het is voor vrouwen niet toegestaan om dingen te willen die mannen wel mogen willen."



Taylor hoopt dan ook dat jonge meiden zich niets aantrekken van wat er over ze wordt gezegd. ,,Laat niets je weerhouden van het maken van je kunst. Maak gewoon dingen", zegt de zangeres. ,,Pieker er niet zó veel over dat het je weerhoudt van het maken van je kunst. Of als het je helpt, kun je het juist gebruiken om kunst over te maken, maar stop nooit met dingen maken."