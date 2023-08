Taylor Swift neemt ook nieuwe versie op van bekend album 1989: op deze datum komt die uit

‘Surprise! 1989 (Taylor’s version) is op weg naar jou!’ schrijft ze. ‘Het album 1989 veranderde mijn leven op ontelbare manieren, en het vervult me met zoveel enthousiasme dat mijn versie uit zal komen op 27 oktober. Om helemaal eerlijk te zijn, is dit mijn meest favoriete heropname van een album dat ik gedaan heb, omdat de vijf From The Vault-tracks zo geweldig zijn. Ik kan niet geloven dat die op de plank zijn blijven liggen.’ Bij elke heropname neemt Swift liedjes op die ze tijdens diezelfde periode schreef, maar het album niet haalden. In het geval van 1989 zijn dat er dus vijf.