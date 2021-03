Taylor Swift woedend op Netflix na grap in serie over liefdesleven: ‘Zwaar seksistisch’

In de laatste episode van de Netflix-serie Ginny & Georgia wordt er een grap gemaakt over het liefdesleven van Swift. Ginny (gespeeld door Antonia Gentry) en haar moeder Georgina (Brianne Howey) discussiëren over relaties. In het gesprek sneert Ginny: ,,Waar maak jij je druk om? Jij verslijt mannen nog sneller dan Taylor Swift.”



Een grap die al snel kwaad bloed zet bij de vele fans van de 31-jarige zangeres. Zij voeren actie tegen de serie op social media met #RespectTaylor. Swift, over wie de documentairefilm Miss Americana te zien is op Netflix, laat ook van zich horen. ‘Hey Ginny & Georgia, 2010 belt en wil zijn luie en zwaar seksistische grap terug. Wat als we zouden stoppen met het vernederen van hardwerkende vrouwen door dit soort horse shit grappig te noemen?’ Ook haalt ze uit naar Netflix. ‘Na Miss Americana staat deze outfit niet goed bij je,’ schrijft ze.



De tweet van Swift raakt een gevoelige snaar, want binnen een uur tijd is hij al ruim 250.000 keer geliket. Ook hebben 100.000 mensen de tweet gedeeld. Netflix en de makers van Ginny & Georgia hebben op dit moment nog niet gereageerd.