Technische problemen zorgen voor chaos op SBS 6: 'Welkom bij iets voor acht uur’

Het programma Hlf8 begon vanavond pas om iets voor acht uur vanwege technische problemen. Presentator Sam Hagens kwam vanavond kort even in beeld, toen vervolgens het SBS 6-logo in verscheen met de tekst ‘even geduld'. Na enkele minuten volgde een reclamebreak waarna een aflevering van de Meester Frank Visser werd gestart.