Tekstschrijver en journalist Eli Asser (96) overleden

Gudo Graaft Verraadt de Mol zichzelf opnieuw? En wat?! Zit hij nou op een molshoop?

11:24 Het grote graven is weer begonnen! Molloot Gudo Tienhooven deelt elk weekend zijn bevindingen over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en de laatste theorieën.