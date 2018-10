Teleurgestelde Dennis Weening: RTL heeft mijn contract niet verlengd

Weening wilde dolgraag door met het presenteren van het programma, maar tot zijn grote teleurstelling wilde RTL zijn contract niet continueren. Hij vertelde vanavond bij RTL Boulevard dat hij al maanden geleden wist dat dit zijn laatste seizoen van Expeditie Robinson zou worden. ,,Ik wist het al voordat ik voor het programma naar het buitenland vertrok. Het was lastig en pijnlijk om dit geheim met me mee te dragen. Niet alleen daar, maar ook op de aansluitende persdag en tijdens het recente Televizier Gala. Daar heb ik lopen lachen, maar zo vrolijk was ik dus helemaal niet.”

Een week geleden ontstond verwarring over zijn vertrek. Weening vertelde op de radio toch echt te hopen op een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Daarop besloot zijn werkgever RTL met een korte verklaring te komen. ,,Dennis heeft ons laten weten dat hij met de opstart van zijn eigen bedrijf bezig is en dit in de toekomst niet te combineren is met zijn werkzaamheden bij RTL. We zijn hem enorm dankbaar voor alle jaren dat hij met hart en ziel aan het programma heeft gewerkt.”

Volgens Weening heeft zijn eigen productiebedrijf helemaal niets te maken met zijn werk voor RTL. Met andere woorden: het statement van RTL klopt niet. ,,Ik kon Expeditie Robinson makkelijk combineren met mijn werk en had dat graag nog vele jaren gedaan.” Hoewel RTL de stekker trok uit de arbeidsovereenkomst, is Weening toch blij dat hij kansen kreeg van zijn inmiddels oud-werkgever.

Waarom zijn contract niet werd verlengd, is onduidelijk. Volgens RTL is het ‘in het belang van Dennis Weening om hier niet verder op in te gaan’. Wie Weening zal opvolgen, is nog niet bekend. De naam van Art Rooijakkers, die dit jaar de overstap maakte van de NPO naar RTL, gaat al rond, maar zijn naam is niet bevestigd. Volgens RTL zijn meerdere presentatoren in gesprek voor het volgende seizoen, waaronder Rooijakkers.