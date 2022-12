Televisiemaker Han Peekel overlijdt tijdens vakantie op Bali: ‘Mijn vader wilde altijd alles met een ‘bang’ doen’

Televisiemaker Han Peekel is overleden. Zijn dochter heeft berichtgeving over zijn overlijden bevestigd. Peekel, die twee maanden geleden 75 jaar werd, overleed gisteren onverwacht aan een hartinfarct tijdens een vakantie op Bali.

Peekel was met zijn zus Mireilla (79) op het Indonesische eiland om daar zijn dochter Jojanneke te bezoeken. Zij belde haar zus Cato-Margo om te vertellen dat hun vader was opgenomen in het ziekenhuis. ,,Omdat hij niet vertrouwde hoe hij zich voelde”, zo vertelt Cato-Margo, die nog in Nederland is, aan het ANP. Niet veel later was Peekel overleden. ,,Als het iemand anders was geweest, had ik misschien geen contact met de pers opgenomen. Maar mijn vader wilde altijd alles met een ‘bang’ doen. Dus dat doe ik nu graag voor hem.”

Volledig scherm Han Peekel. © ANP De geboren Rotterdammer, die als laatste Peter R. de Vries interviewde en altijd een vlinderstrik droeg, werd in de jaren 80 en 90 bekend als presentator van het AVRO-programma Wordt Vervolgd, waarin kinderen imitaties van Donald Duck, Woody Woodpecker en Roadrunner deden. Hij was maar liefst zeventien jaar het gezicht van het programma en viel op vanwege zijn felgekleurde colberts en zijn vrolijke strik. Peekel werd tot in lengte van jaren aangesproken over het stripprogramma. ,,Dan zit ik in een restaurant en staat er ineens een volwassen man aan mijn tafel om spontaan Donald Duck of Woody Woodpecker na te doen", zei hij vorig jaar in een interview met deze site.

Daarnaast maakte Peekel diverse platen met Nederlandstalige chansons en werkte hij als dj en documentairemaker. Eind jaren 70 ontving hij een Edison voor zijn betekenisvolle programma’s. Ook schreef hij boeken over kleinkunst, Theater Carré en Louis Davids.

Passie voor televisie

Vorig jaar voltooide hij voor Omroep MAX de docuserie: 70 jaar TV Je beste vriend. De televisiemaker sprak veertig televisiemakers, onder wie dus Peter R. de Vries, die allen één ding gemeen hadden: de passie voor televisie. De reeks was geschoeid op de leest van het TV Monument, een programma waarin hij vanaf 2009 bekende Nederlanders portretteerde. ,,De impact van televisie is altijd groot gebleven", stelde hij. ,,Volgens wetenschappelijke gegevens kijken we gemiddeld 3 uur en 22 minuten televisie. Dat is meer tijd dan er wordt besteed aan partners, kinderen, of het lezen van een mooi boek. Het is het vertrekpunt van deze serie: televisie als huisgenoot.”

NPO past programmering aan

De NPO heeft de programmering aangepast vanwege het overlijden van Han Peekel. Om 16.25 uur is op NPO 1 De Kist te zien met de overleden programmamaker. Daarin vertelt hij over het leven en de dood. Het is een aflevering die twee jaar geleden is opgenomen. Het programma Max maakt mogelijk schuift een dag op.

Peekel verdeelde de reeks in vier thema’s: TV als trooster, nar, verteller en onruststoker. ,,Toen Swiebertje bij Saartje in de keuken een stuk boterkoek at, hadden we er een vriend bij. Onder troost-tv versta ik ook de liefdesprogramma’s. De huwelijksmakelaar, maar ook als stervensbegeleider. Denk aan programma’s als De Kist, Over Mijn Lijk, Leven voor de dood. Als nar hadden we Van Kooten en De Bie, Pisa, Kopspijkers en nu Even Tot Hier en Zondag met Lubach.”

Han Peekel maakte zich geen zorgen dat televisie minder populair zou worden. ,,De krant is ook niet verdwenen. Jongeren kijken ook naar andere media. Social media, YouTube, ook een afgeleide van tv trouwens, maar waarom zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan? Paul de Leeuw vertelde dat zijn zonen vaak op hun telefoon kijken. Tot ze er horendol van worden en toch weer voor een groot scherm zitten. En dan ontstaat er toch weer dat nostalgische moment: van samen tv kijken. Het gevoel van natte haren, chips en cola. Dat gaat echt niet verdwijnen.” In dat licht lieten Peekel en zijn dochter stemactrice Cato-Margo zich in september samen uit in de podcast C&R uit over het veranderende medialandschap.

‘Zelf een tv-monument’

Jan Slagter, de baas van Omroep Max voor wie Peekel het programma TV-monument maakte, reageert geschokt op het nieuws van het overlijden waarvan ook hij door de familie op de hoogte werd gebracht: „Han was natuurlijk zelf een tv-monument, dat voor ons legendarische uitzending maakte rond Joop van den Ende, John de Mol, André van Duin en Jeroen Krabbé. Ik schrik er echt van.”

Peekel, die in Blaricum woonde, wordt begraven in het familiegraf in Laren, bij zijn vrouw Theya - zij overleed in 2016 - en zijn moeder. Wanneer hij terugkomt naar Nederland en wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend.

Volledig scherm Han Peekel tijdens een Wordt Vervolgd Clubdag © ANP KIPPA

