Televisieserie over John de Mol in de maak

De in onmin geraakte creatieve directeur werd in 2020 de deur gewezen door De Mol. Scholtze en De Mol raakten verwikkeld in een juridische ‘vechtscheiding’ met een reeks aan rechtszaken over bonussen en een ontslagvergoeding. Scholtze schrijft een boek over zijn carrière naast De Mol en de televisiewereld met de titel, In het Hol van De Mol . Het boek beschrijft de loopbaan van Scholtze en zijn werkrelatie met De Mol die stukliep, maar verhaalt ook over allerlei gebeurtenissen die door de jaren heen de revue passeerden.

,,Het klopt”, bevestigt Scholtze. ,,Ik ben met verschillende partijen in gesprek over een dramaserie die zich afspeelt in de arena van een televisiebedrijf en die gebaseerd is op mijn boek. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, maar wil wel benadrukken dat zowel mijn boek als de serie niet gaat over de rechtszaken met John en al helemaal niet over die vreselijke beerput rondom The Voice.”