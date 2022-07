Televizier gaat discussie rond Lubach en VI evalueren, maar shows maken geen kans dit jaar

met video Dimitri Vegas & Like Mike eren overleden vader op Tomorrow­land: ‘Steek jullie handen in de lucht’

En plots was het stil op Tomorrowland. Beats werden ingeruild voor een brok in de keel. ,,Een jaar geleden is onze papa gestorven.” Dimitri Vegas & Like Mike in tranen achter hun booth. ,,Hier, exact op deze plek was zijn begrafenis. En vijfhonderd meter verder hebben we hem begraven. Show us some love for our beloved Takis.” Op het terrein waren duizenden lichtjes te zien, iedereen was één. Voor Takis.

17 juli