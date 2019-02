Temptation-Demi woest na kampvuur: ‘Hij gaat sowieso wat met haar doen’

Er leek weinig te gebeuren de eerste drie afleveringen. De verleiders kregen het niet voor elkaar om de bezette dames en heren te verleiden. Integendeel, er was veel afstand tussen de groepen in de huizen. In de vrouwenvilla had verleider Jaimy zijn pijlen gericht op de blonde Milou, maar zij vond hem al snel te opdringerig. Ook Laura, Rodanya en Demi toonden geen interesse in de mannen die alles op alles zetten om hun relatie te verbreken. Het bleef bij oppervlakkige gesprekken en gezamenlijke feestjes. In de enorme woning van de mannen ging het er iets anders aan toe. Daar deden de vrijgezelle vrouwen hun uiterste best om het hoofd van de bezette mannen gek te maken. Hoewel dát nog niet helemaal is gelukt, trekken de jongens al wel naar hun Temptations toe. Zo is de Vlaamse Roger helemaal weg van de roodharige Lizzy en kan niemand om de klik tussen Heikki en Ayleen heen. Ook Sidney neigt naar de vrijgezelle Demi te trekken, de grootste concurrent van zijn eigen vriendin Demi.

Zenuwen

Woest

Voor Demi kwamen de beelden van haar vriend Sidney hard aan. Ze was al erg zenuwachtig, maar bij het zien van Sidney die achter Demi aanliep, brak er iets in haar. ,,Hij gaat gewoon… Ik zweer het je, hij weet wat hij kwijtraakt. Hij gaat sowieso wat met die chick doen.” De andere meiden probeerden haar nog gerust te stellen, maar dat had geen effect. ,,Bullshit. Je zag hem toch als een loopse hond achter haar aanlopen?”, klonk het woedend.



Sidney was ook woest na het zien van de video’s, maar niet om zijn eigen vriendin. Hij maakte zich boos om verleiders Timone en Jaimy, die pikante uitspraken deden over zijn Demi. ,,Je hebt een grotere lul dan haar vriend. Ze gaat twee dagen niet meer kunnen lopen”, moest Sidney aanhoren. ,,Fucking varkens, man. Respectloos. What the fuck”, reageerde hij. ,,Ik zou nooit zo over een vrouw praten als ik vrijgezel was.”



Nu het eerste kampvuur achter de rug is en de vrijgezelle deelnemers hun kansen schoon zien, is het afwachten of én wanneer de stelletjes toegeven aan de verleiding.