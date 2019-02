Temptation Island behoudt fanclub op RTL5

Volgens de stellen, die in alle gevallen nog prille relaties hebben, zijn ze zeer waarschijnlijk wel bestand tegen de versierpogingen van de verleidsters en verleiders. De sexy verleidsters weten echter honderd procent zeker dat de blonde hunk Heikki uit Grobbendonk (België) de eerste zal zijn die overspel gaat plegen en daarmee zijn Nederlandse vriendin Milou (23) tot grote wanhoop zal drijven.



Ook Heikki twijfelt nu al aan zichzelf. ,,Ik weet dat ik het moeilijk ga krijgen”, aldus de Vlaming die momenteel acht maanden samen is met zijn Milou uit Roosendaal. Opvallend genoeg eindigde Milou de eerste en tweede avond al met een mannelijk snoepje in haar slaapkamer.