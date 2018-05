Temptation-Mike vol vertrouwen: 'Ik versier zelfs een baksteen'

Baksteen

Mike uit Enschede is een van die verleiders. De voormalige CIOS-student werkte afgelopen zomer in een feestcafé op Mallorca. Dit weekend was hij nog op Freshtival in Enschede.

Zelf geeft de Tukker op z'n eigen Facebook-pagina aan twee weken in Mexico te zijn geweest voor het programma. Zijn volgers heeft hij die tijd 'noodgedwongen' voor de gek gehouden. ,,Eerst wil ik mijn excuses aanbieden voor alle leugens (...) de twee weken die ik even nodig had zonder mijn telefoon was niet voor niks! Tempa is coming!"