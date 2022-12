Terry Hall, zanger van The Specials, overleed aan alvleesklierkanker

Terry Hall, zanger van de Britse groep The Specials, overleed zondag aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat schrijft bassist Horace Panter in een post op Facebook.

The Specials lieten maandag weten dat Hall ‘na een kort ziekbed’ was overleden, zonder daarbij in details te treden. Nu blijkt dat het enorm snel is gegaan. De band zou in november eigenlijk een nieuw album opnemen in Los Angeles. De 63-jarige Hall werd echter ziek.

Hall stuurde in september naar zijn bandmaten dat hij ‘in bed lag met buikgriep '. Zijn gezondheid verbeterde echter niet. Begin oktober kwam het nieuws dat hij alvleesklierkanker had en dat de ziekte was uitgezaaid naar de lever.

The Specials hadden in de jaren tachtig succes met nummers als Ghost Town en A Message To You Rudy.