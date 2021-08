Terugkeer Denkend aan Holland goed voor 1,5 miljoen kijkers

In de eerste aflevering van het derde seizoen, dat gisteravond dus weer van start ging, startten Van Duin en Van der Heijden hun tocht in de Zaanstreek. Ook hond Nhaan was weer van de partij. De twee stond overigens een verrassing te wachten: ze voeren ook met een nieuwe boot. En daar was het gouden duo bést over te spreken.



Twitterende kijkers reageerden verheugd op de start van het derde seizoen. ‘Heerlijk niet nadenken, gewoon heerlijk kijken naar #denkendaanholland. Janny en André zijn een leuke combinatie’, schrijft iemand. En een ander: ‘Heerlijk Hollandse vrolijke kneuterigheid met André en Janny. Ik hou ervan.’



Met bijna 1, 5 miljoen kijkers staat Denkend aan Holland op de derde plek in de top 25 best bekeken programma’s. De Slimste Mens deed het net iets beter: daar stemden 1.529.000 mensen op af. Grote winnaar van de avond was het Achtuurjournaal. Dat was goed voor 1.774.000 kijkers.