Terugkeer Jinek goed voor bijna 700.000 kijkers

Anouk wil extra maatrege­len in The Voice wegens risico op coronabe­smet­ting

14 augustus Anouk wil niet het risico nemen om besmet te worden met het coronavirus tijdens de opnames van The Voice of Holland. Daarom wil de zangeres, die met heftige astma kampt, dat er extra maatregelen worden getroffen in het nieuwe seizoen van The Voice. Een woordvoerster van RTL bevestigt het nieuws. ,,We willen een zo veilig mogelijke invulling geven aan haar coachschap.”