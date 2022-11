Texelse duikers doen unieke vondst: 17e-eeuwse zilveren trouwjurk

Weer een bijzondere vondst uit het Palmhoutwrak, het koopvaardijschip dat in 2014 door duikers bij het eiland Texel aangetroffen werd: een 17e-eeuwse jurk, met ingeweven plaatjes van zilver. Bestemd voor een dame uit de hoogste sociale klasse uit Europa, zeer waarschijnlijk voor haar huwelijksdag. De zogeheten ‘Silver Dress’ wordt vandaag gepresenteerd in Museum Kaap Skil op Texel, waar de jurk vanaf zondag te bewonderen is voor het publiek.

In 2016 werd de vondst van een andere, nog nagenoeg gave, zijden jurk uit hetzelfde wrak al wereldnieuws. Die jurk ‘met koninklijke allure’ is ook te zien in het museum in Oudeschild.

,,De stijl en herkomst van deze trouwjurk lijken sterk op de andere jurk uit het Palmhoutwrak, maar de twee jurken hebben niet dezelfde maat”, aldus conservator van het museum, Alec Ewing.

De jurk die vandaag is onthuld heeft een bruinachtige kleur; resultaat van een eeuwenlang verblijf op de zeebodem. De kleine zilveren plaatjes zijn in de vorm van liefdesknopen in het zijde geweven, in een patroon van in elkaar geweven harten. Dat was gebruikelijk bij trouwjurken uit die periode.

De jurk is eigendom van de provincie Noord-Holland en in langdurig bruikleen gegeven aan het museum op het grootste Waddeneiland. Vanwege de kwetsbaarheid van het textiel zijn de vitrines waarin de jurk wordt getoond zuurstofvrij gemaakt.

In het Palmhoutwrak werden eerder al onder meer pronkzilver en 32 boekomslagen gevonden. Op één daarvan, een kalfsleren boekband, is een koninklijk stempel geplaatst: het wapen van de Schots-Engelse vorstelijke familie Stuart. Toch hebben de onderzoekers nu geen enkele reden om aan te nemen dat er een verband is tussen de aangetroffen jurk en een koningshuis.

Volledig scherm Museum Kaap Skil onthult 17e-eeuwse Trouwjurk uit het Palmhoutwrak © Museum Kaap Ski

Volledig scherm Museum Kaap Skil onthult 17e-eeuwse Trouwjurk uit het Palmhoutwrak © Museum Kaap Ski

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: