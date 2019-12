The 1975 stelt album uit en verplaatst show Ziggo Dome

De rockers zouden hun vierde plaat Notes on a Conditional Form eigenlijk op 21 februari uitbrengen, maar die deadline gaan ze dus niet halen. Omdat de band met dat album gaat touren is besloten alle optredens in februari en maart te verplaatsen naar oktober.



,,We kunnen ons voorstellen dat dit teleurstelling veroorzaakt, maar wees gerust dat dit uitstel ervoor zorgt dat we de best mogelijke shows neerzetten. Alvast bedankt voor jullie begrip en we kijken ernaar uit jullie in oktober te zien."



Gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum. Ook kunnen fans die in oktober niet kunnen hun geld terugkrijgen.