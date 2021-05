The De Vil Wears Prada: vier sterren voor het bruisende Cruella

Als zelfs de imbeciele handlangers Jasper en Horace – de Vlugge Japie en B100 van de animatieklassieker 101 Dalmatiërs – ineens driedimensionale en emotionele mensen van vlees en bloed zijn, is er sprake van iets bijzonders. Vergeet de fantasieloze nieuwe versies van Beauty and the Beast, Aladdin en The Lion King. Cruella is (samen met het onvolprezen Pete’s Dragon uit 2016) de meest geslaagde liveactionversie van een Disney-evergreen tot nu toe.