The Duchess: Katherine wil tweede kind van egoïstische ex-man

Zo begint de zesdelige komische reeks The Duchess, waarin standup comédienne Katherine Ryan de hoofdrol speelt. Ryan draagt de serie van de eerste tot de laatste minuut. Haar gevatte en gedurfde opmerkingen geven de serie een extra impuls. Voor het overige zijn de personages niet echt de moeite waard. In feite is The Duchess een onewomanshow van Ryan, die met haar originele garderobe in vrijwel elke scène de show steelt.