‘The Handmaid’s Tale is geen leedporno, maar leedhorror die niemand onberoerd laat’

Nooit lag ik zo vaak wakker van een serie, dacht ik zoveel na over het ontstaan van een fictieve staat, sloeg mijn hart zo vaak over bij de hartverscheurende nagelbijtscènes. Sommigen noemen het leedporno, anderen kunnen de dramatische blikken van Elisabeth Moss, die hoofdpersoon June speelt, niet meer aan, maar The Handmaid’s Tale laat niemand onberoerd.



Voor de enkeling die nog nooit gehoord heeft van de verfilming van Margaret Atwoods roman, die al in 1985 verscheen, een korte samenvatting: In een dystopische, nabije toekomst is het geboortecijfer door seksueel overdraagbare aandoeningen en milieuvervuiling enorm gedaald. De VS is tot op het bot verdeeld, en na een burgeroorlog grijpt een groep Christelijke fundamentalisten, genaamd Gilead, de macht. Ze vormen het land om tot een zeer religieuze samenleving, geleid door een mannelijke elite. De vruchtbare vrouwen moeten als handmaid dienen, wat erop neerkomt dat zij kinderen baren voor de bevelhebbers en hun onderdanige echtgenotes. Deze kinderen worden door verkrachting verwekt, en dienen na de bevalling te worden afgestaan aan de meester en zijn vrouw. June Osborn, de hoofdpersoon, probeert in eerste instantie te vluchten met haar man en dochter, maar deze poging mislukt. Haar dochter wordt haar ontnomen en ze eindigt als Offred, de handmaid bij Serena en Fred Waterford.