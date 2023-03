The Lord of the Rings, maar dan in een giga live-uitvoering, recht voor je neus

Als je denkt dat Efteling in Concert met een 70-koppig orkest vorig jaar een hele happening was, zet je dan maar schrap voor het filmconcert The Fellowship of the Ring . In september zitten er meer dan 200 musici en koorleden op het podium.

Met het filmconcert, georganiseerd in samenwerking met Cinema in Concert, opent Philharmonie Zuidnederland haar 10-jarig jubileumseizoen. Er zijn concerten op 8 september in Brabanthallen/Mainstage in Den Bosch en op 10 september in Rotterdam Ahoy.

Het eerste deel van The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, wordt op een groot scherm vertoond, terwijl de Philharmonie Zuidnederland live de filmmuziek speelt. Samen met het Brabant Koor en Souvenir jeugdkoor onder leiding van dirigent Ludwig Wicki brengen de muzikanten de film nóg meer tot leven. In totaal zitten er meer dan 200 musici en koorleden op het podium. Het is de grootste productie ooit voor het professionele symfonieorkest van Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland).

Intense belevenis

,,Als orkest zijn we enorm verheugd dat we deze mega-productie in ons jubileumjaar kunnen brengen. Het is zo’n intense belevenis”, zegt artistiek leider Stefan Rosu. ,,Er staan meer concerten in het teken van ons jubileum, maar dit is wel een droomstart om hiermee het jubileumseizoen te kunnen aftrappen.”

Belangstellen die inschrijven voor de pre-registratie, die inmiddels geopend is, kunnen vanaf 25 maart een ticket kopen. De reguliere verkoop begint op 30 maart.

Cinema in Concert organiseerde eerder onder meer Efteling in Concert met het Metropole Orkest. Vanwege de grote belangstelling zijn er twee extra concerten, op 1 april in Rotterdam Ahoy en op 12 april in Brabanthallen/Mainstage.