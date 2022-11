The Passion 2023 wordt uitgezonden vanuit Harlingen, met publiek

De dertiende editie van het KRO-NCRV-programma The Passion vindt op 6 april, Witte Donderdag, plaats in de Friese havenstad Harlingen. Er mag weer publiek bij het evenement aanwezig zijn, maakte de omroep donderdag bekend. De cast wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.

Burgemeester Ina Sjerps is heel trots dat The Passion in 2023 in haar stad neerstrijkt. Het spektakel wordt gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Volgens directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV ‘is het belangrijk dat we het eeuwenoude paasverhaal blijven vertellen, in een modern jasje met actuele elementen’. Zijn omroep maakt naar eigen zeggen ‘programma’s en initiatieven waarin liefde voor de mensen om je heen een grote rol speelt. The Passion is daar een mooi voorbeeld van en maakt duidelijk dat het paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is.’

