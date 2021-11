The Passion in april vanuit Doetinchem, weer zonder publiek

De twaalfde editie van The Passion zal plaatsvinden in Doetinchem, en voor de tweede keer zonder publiek. Vanwege de coronamaatregelen is het te onzeker om in te zetten op een evenement met duizenden toeschouwers, aldus KRO-NCRV.

The Passion 2022, dat plaatsvindt op 14 april, zal opnieuw een versie zonder publiek zijn. ‘Doordat er nog steeds COVID-richtlijnen gelden en onzekerheden zijn voor de productie van grote evenementen, heeft KRO-NCRV samen met producent Mediawater en de gemeente Doetinchem besloten om net als in april 2021 geen publiek uit te nodigen tijdens de live-uitzending van The Passion. Vanwege de voorbereidingen die nu al getroffen moeten worden, zal de grote wens om een plein vol duizenden toeschouwers te ontvangen, worden uitgesteld tot een toekomstige editie’, stelt de omroep in een persbericht.

Volgens KRO-NCRV was de afgelopen editie zonder publiek ook een succes. ‘Afgelopen editie uitten kijkers via social media hun waardering over een intieme versie zonder publiek en heerste er een gevoel van verbondenheid. Zo deden 21.000 mensen mee aan de online processie’.

Het grote muzikale paasevenement van Nederland vindt voor het eerst plaats in de provincie Gelderland, in de Achterhoek. ,,We willen Nederland graag kennis laten maken met onze bruisende stad en inwoners, voor wie ‘noaberschap’ – omkijken naar elkaar – aansluit bij de boodschap van The Passion”, zegt burgemeester Mark Boumans. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: ,,The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat het Paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en mensen in de samenleving met elkaar in verbinding kan brengen. Komende Passion gaan we dat heel letterlijk doen: stad en platteland komen bij elkaar in de Achterhoek.”

Lijdensweg

In de voorstelling wordt de lijdensweg van Jezus Christus op een moderne manier verteld. De rollen worden vertolkt door bekende Nederlanders. Vorig jaar werd Jezus gespeeld door Freek Bartels. Ook Rob Dekay (Judas), Leo Alkemade (Petrus), Tygo Gernandt (Pilatus), Trijntje Oosterhuis (Maria) en Anita Witzier (verteller) speelden mee. Wie de nieuwe cast vormen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Sinds vorig jaar wordt The Passion georganiseerd door de KRO-NCRV, in plaats van door de EO. Naar de live-uitzending op NPO 1 keken vorig jaar zo’n 2,6 miljoen mensen, in 2019 waren dat er 2,8 miljoen. Naar de laatste versie met toeschouwers, in Dordrecht in 2018, kwamen 14.000 mensen.

The Passion vanuit Doetinchem wordt uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

