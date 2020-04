The Passion-verteller Johnny de Mol: ‘Juist nu geeft het troost en perspectief’

Netflix strikt Stranger Things- en 13 Reasons Why-ster­ren voor onlineshow over mentale gezondheid

8 april Streamingdienst Netflix begint een wekelijkse liveshow op Instagram over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis. Voor Wanna talk about it? zijn verschillende jonge sterren uit Netflix-producties aangetrokken, bijvoorbeeld uit Stranger Things en 13 Reasons Why.