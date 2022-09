The Phantom of the Opera stopt na 35 jaar op Broadway

De eerste productie van The Phantom of the Opera opende in 1986 in Londen en sindsdien is de show door meer dan 145 miljoen mensen in 183 steden gezien en in meer dan 70.000 voorstellingen in 17 talen uitgevoerd. Op 26 januari 1988 was de musical voor het eerst te zien op Broadway. Alleen al op Broadway heeft de musical van Cameron Mackintosh en Andrew Lloyd Webber meer dan 13.500 voorstellingen gehad voor 19 miljoen mensen in The Majestic Theatre.