'The Rock’ zal nooit meer in een Fast & Furious-film spelen na ruzie

Filmrecensie Fijngevoe­lig alzheimer­dra­ma Supernova is vooral een film over ware liefde

23 juli Terwijl het alzheimerdrama The Father begin dit jaar alle aandacht kreeg bij de Oscars - hoofdrolspeler Anthony Hopkins won er ook daadwerkelijk een - , bleef het thematisch verwante Supernova eenzaam achter in de schaduw. Dat is even jammer als verklaarbaar. Waar The Father de kijker meeneemt ín het gedesoriënteerde brein van iemand met dementie, en daarmee een zeer onconventionele vorm kiest, is Supernova een meer klassiek verteld drama. In dit drama gaat het ziek zijn van het hoofdpersonage Tusker, gespeeld door Stanley Tucci, bovendien zelden gepaard met vette uitroeptekens.