The Rotterdam Drag Show in première: ‘Iedere man heeft vrouwelijke kanten’

filmrecensies Top of flop: zijn deze nieuwe films de moeite waard?

Onze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf vandaag in de bioscoop: de superheldenfilm Black Adam, de Nederlandse Oscarinzending Narcosis, de ‘polder-romkom’ Kwestie van Geduld, het komische drama Mrs. Harris Goes To Paris en het aangrijpende Tori et Lokita uit België. Zijn ze de moeite waard?

12:19