The Simpsons stoppen met witte stemmen bij gekleurde karakters

Comeback ‘Eddy’ valt in het water: ‘Lat voor jou te hoog’

0:05 Op SBS 6 herleefden vanavond heel even de jaren 90. Acteur Peter Lusse (60), bekend van de hitserie Vrienden voor het leven, dook op in de zangwedstrijd We Want More. Erg succesvol verliep zijn tv-comeback niet: hij strandde in de eerste ronde. ,,Ik kon het niet volgen.’’