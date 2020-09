The Social Dilemma: weinig nieuws, wel een eyeopener voor velen

Podcast Seksisme, racisme, grof taalge­bruik: The Boys are back!

11 september ,,De makers van The Boys schuwen racisme, seksisme en grof taalgebruik niet’’, zegt serieliefhebber Kevin Goes in de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers. ,,Maar de serie is daardoor zo fout, dat het eigenlijk wel leuk is.’’ Het eerste deel van het tweede seizoen van superheldenserie The Boys is nu te zien op Amazon Prime Video.