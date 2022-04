The Sopranos-actrice Rae Allen (95) overleden

Allen speelde de rol van tante Quintina, de zus van moeder Livia, een van de hoofdpersonages. Daarnaast kreeg de actrice uit New York grote bekendheid met haar rollen in de musical Damn Yankees , het toneelstuk Traveler Without Luggage en het stuk And Miss Reardon Drinks a Little . Voor dat laatste won ze in 1971 de prestigieuze theaterprijs de Tony Award.

In 1958 ging Allen, naast haar theaterwerk, ook aan de slag voor films. Zo speelde ze in de verfilming van Damn Yankees en in The Untouchables, Car 54, Where Are You? en All in the Family.