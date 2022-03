The Streamers in Olympisch Stadion binnen 20 minuten uitverkocht; extra show

The Streamers geven een tweede concert in het Olympisch Stadion. Het eerste concert (zaterdag 17 september) is vandaag binnen twintig minuten uitverkocht. Dat meldt de organisator. Er kunnen per avond 30.000 mensen bij zijn in Amsterdam. De nieuw aangekondigde datum is vrijdag 16 september, de kaartverkoop is meteen begonnen.